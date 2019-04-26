السعودية ركن رئيسي في مبادرة الحزام والطريق الصينية

أبرزت صحيفة هيرالد العالمية دور القدرات الاقتصادية للمملكة والإمكانيات الكبيرة في جذب الاستثمارات، في خطة الصين لتطوير البنية التحتية المعروفة عالميًا باسم “الحزام والطريق”. وتسعى الصين في الوقت الحالي لإقامة العديد من المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمارات، والتي بالفعل تعد من أهم عناصر خطة “الحزام والطريق” الصينية الضخمة.

أهمية استثنائية للمملكة

وذكرت الصحيفة بعض تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح في هذا الصدد، والذي أكد خلالها أن الصين والمملكة تربطهما “علاقات وثيقة في آسيا” تعود إلى قرون من الزمان. وأضاف أن المملكة تقوم بتطوير مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي التي ستكون مرشحة بقوة في خطة الصين لإقامة البنية التحتية المختلفة.

وقال إن المزيد من المشاركة الصينية في المملكة “سيجلب رخاء أكبر لشعوبنا”.

أهداف رؤية 2030

الاستثمارات الصينية باتت الآن جزءًا حيويا من أهداف رؤية 2030، والتي ترتكز في الأساس على العديد من أوجه جذب الأموال الأجنبية في البلاد، سواء في صورة مشاركة بالأسواق المالية، أو حتى مشروعات ضخمة تهدف لخدمة البنية التحتية بالمملكة.

المملكة قبلة الاستثمار ومن جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن أموال وول ستريت أصبحت الآن “تبحث عن فرص”، وهو الأمر الذي ستوفره سوق المملكة في الفترة المقبلة لجذب هذه الاستثمارات. وفي حديثه إلى شبكة CNBC الأمريكية، قال الجدعان، إن المؤتمر الخاص بالقطاع المالي الذي عقد في الرياض، الأربعاء والذي حضره شخصيات بارزة من HSBC وجي بي مورغان وبلاك روك، أظهر أن الاستثمار الأجنبي مستعد لتحقيق عائد كبير من خلال ضخ أمواله في المملكة. وأضاف: “المال يبحث عن الفرص، ولدينا مشاريع ضخمة يتم بناؤها في المملكة”، مؤكدًا أنه يتم توسيع البنية التحتية، وزيادة الطلب على الرعاية الصحية، ما يوفر فرصة ضخمة للمستثمرين.