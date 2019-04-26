الأرصاد تحدد أبرز مناطق المملكة المتأثرة بالتقلبات الجوية.. السبت

حذّرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من تأثّر عدة مناطق في المملكة غدًا السبت بتقلبات جوية، مشيرة إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، وهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وقالت الهيئة -عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»- إن مناطق حائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، إصافة إلى القصيم والشرقية والمدنية المنورة، ونجران وجازان، وعسير والباحة، تتأثر غدًا بنشاط في الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وأطلقت الأرصاد عدة إنذارات متقدمة، محذرة من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، على منطقة عسير، وزيادتها على المدينة المنورة لتكون مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية.

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وكانت هيئة الأرصاد قد قالت، إن منطقة الرياض وتشمل (رماح، حريملاء، شقراء، الخرج، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر والأجزاء المجاورة وتمتد إلى المجمعة)، تشهد نشاطًا في الرياح السطحية اليوم الجمعة، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية، وبدأت هذه الحالة الجوية في التاسعة والربع، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

وأشارت إلى أنّ مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة تتأثر، (اليوم) الجمعة، بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، يمتدّ تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على منطقتي الباحة وعسير، وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أنّ حركة الرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كيلومترًا/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.