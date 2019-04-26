كليات عنيزة تطبّق نظام الدراسة المسائية للموظفات وخريجات الثانوية

أعلنت كليات عنيزة، تطبيق نظام الدراسة المسائية للموظفات وخريجات المرحلة الثانوية، مع إمكانية قبول معادلات الدبلوم أو الجامعات الأخرى.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت كليات عنيزة، إنها تستجيب وتتيح الفرصة للطالبات بالدراسة المسائية، وذلك بعد تقدم عدد كبير من راغبات الدراسة المسائية من الموظفات، أو من لا تسمح لهن الظروف بالدراسة الصباحية، وذلك لخريجات المرحلة الثانوية، مع إمكانية قبول معادلات الدبلوم أو الجامعات الأخرى.

وأعلنت كليات عنيزة الأهلية، في وقت سابق، أنها أكملت كل استعداداتها للبدء باستقبال طلابها للدراسة المسائية، موضحة أن أكثر ما يميز كلياتها أنها وبدعم وحرص من الشركاء المؤسسين، تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وهذا سيعزّز قوتها ومكانتها، ويساعد في الرقي أكثر بمستوى مخرجاتها، ويحق لطلابها الدراسة الأكاديمية والحصول على درجة البكالوريوس في تخصص العمارة والتخطيط، وتخصص الهندسة في الحاسب الآلي، ويحق لكل طالب التسجيل وفق الشروط التالية: كلية الهندسة وتقنية المعلومات هندسة مدنية (بنين فقط) خمس سنوات، وهندسة كهربائية (بنين فقط) خمس سنوات، وعمارة وتخطيط (بنين وبنات) خمس سنوات، وهندسة حاسب (بنين وبنات) خمس سنوات، وعلوم حاسب (بنين وبنات) خمس سنوات، هندسة تصاميم ديكور داخلي (بنين وبنات) أربع سنوات.

إضافة إلى أن تخصصات الدراسات الإنسانية والإدارية، وحقوق وإدارة أعمال، وإدارة موارد بشرية، ومحاسبة، وتسويق، وعلم نفس، ولغة إنجليزية، فإن مدة الدراسة بها أربع سنوات.