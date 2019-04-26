شرطة مكة: القبض على مواطن أحرق سيارة امرأة بالطائف

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، أقدم على إحراق سيارة مواطنة بالطائف.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه في صباح يوم الخميس الموافق 20/8/1440 هـ، باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف، بلاغًا عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمدًا، بقيام شخص مجهول برش مادة بترولية على المركبة، وهي متوقفة بأحد أحياء محافظة الطائف وإشعال النار فيها، مما نتج عنه احتراقها بالكامل.

وأشار إلى أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، أسفرت عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر والقبض عليه بمحافظة جدة، التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، مؤكدة إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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وكانت صاحبة السيارة، التي أحرقت بالطائف، قد كشفت- أمس الخميس- عن تفاصيل القصة، قائلة إن أحد أقاربها حاول منعها من القيادة، عبر حرق السيارة التي اشترتها حديثًا.

ونفت صاحبة السيارة، التي تُدعى أميرة، في تصريحات لقناة «العربية»، أن يكون المتسبب في الواقعة أخوها، كما أشيع؛ لكنه أحد أقاربها، مؤكدة أنه لا توجد أي عداوة بينه وبينها. وطالبت السيدة بإنزال أشد العقوبات عليه؛ ليكون رادعًا له ولغيره.

وتداول مغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر شابًا يحرق سيارة سوداء، بعد سكب البنزين عليها، وهو يشاهد الكاميرا التي وثَّقت ذلك.

ودشَّن المغردون وسم #حرق_سيارة_أميرة_بالطائف؛ للتضامن معها بعد هذه الحادثة، في حين شكَّل عدد من المحاميات فريقًا لدعمها قانونيًّا.

من جهته، وجَّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على الشاب بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.