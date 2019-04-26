توجيه عاجل من وزير الداخلية السعودي بشأن "السناب الأمني العنصري"

أصدر وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، توجيها عاجلا، اليوم الجمعة، بشأن "السناب الأمني العنصري"، الذي أثار الغضب في أنحاء المملكة العربية السعودية .

نظمت وزارة الداخلية السعودية، أمس الخميس، حفلا مخصصا لأبناء شهداء القطاعات الأمنية والعسكرية في مدينة جدة، إذ شهد المناسبة السنوية في نسختها الخامسة هذا العام، سباقا للأطفال الحاضرين من أبناء الشهداء.

وشارك سامي الشيباني، وهو شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو للحفل استعرض فيه عددا من الفتيات المشاركات في السباق، وسأل عددا منهن عما إذا كن جاهزات للسباق، فيما تجاهل طفلتين ذواتي بشرة سوداء تقفان في الرتل ذاته.

ووجد الفيديو الذي نشره الشيباني في حسابه بموقع "سناب شات" الذي يحمل اسم "السناب الأمني" ويحظى بمتابعة كبيرة، تداولا لافتا انتقل لباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من الردود الغاضبة من الفيديو واتهامات لمصوره بالعنصرية.

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وعلى موقع "تويتر" السعودية، تصدر هاشتاغ "#ضد_السناب_الأمني_العنصري" قائمة المواضيع الأكثر رواجا، مع انضمام كثير من المغردين السعوديين لتأييد دعوة مقاطعة الحساب في موقع "سناب شات".

لكن اليوم الجمعة، وفي أول رد فعل من وزارة الداخلية السعودية جراء الفيديو، وجه وزير الداخليه السعودي، "بالتحقيق حيال ما قام به سامي الشيباني على "سناب شات"، كما أنه وجه بدعوة الفتيات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

​​وفي المقابل، رد الشاب السعودي، سامي الشيباني، على الاتهامات الموجهة ضده، إذ قال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "‏ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصا أنه يخص (أبناء الشهداء)، ولجميع من أساء فهم المقطع الحق في تفسير طالما أنني لم أتحدث، لكن أقول والله يعلم بذلك: إنني لم أقصد الإساءة لهم وأعتذر بعبارة صريحة لهم على سوء الفهم".