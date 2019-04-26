السعودية اليوم / محافظ البكيرية يفتتح المعرض الزراعي الثاني



البكيرية21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

افتتح محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة مساء أمس ، المعرض الزراعي الثاني 2019 الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالبكيرية والجمعية التعاونية الزراعية بمركز الشيحية بالتعاون مع بلدية البكيرية بهدف تحقيق أمن غذائي مستدام بحلول العام 2030 ، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية صالح الدخيل ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية محمد الراجحي ، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري ويستمر خمسة أيام .

وتجول الخليفة والحضور على أركان الشركات والدوائر الحكومية ذات العلاقة واطلع على أحدث التقنيات والآلات والحلول والخدمات المقدمة من الشركات المحلية العارضة للنهوض بالقطاع الزراعي، ودعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الفرص الزراعية في خدمة مسار الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.

من جانبه أعرب محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة ، عن سعادته بماشاهده من عروض الشركات والمؤسسات الزراعية والحكومية ، مثمّناً الدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي يصب في خدمة تنشيط القطاعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام ، كما كرم الداعمين والمشاركين.// انتهى //

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