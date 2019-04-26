السعودية اليوم / عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تحتفل بتخريج طلاب الدبلومات التطبيقية



أبها 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 أبريل 2019 م واس

رعى عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد بأبها الدكتور عمر علوان عقيل ، مساء أمس حفل تخريج طلاب وطالبات برامج الدبلومات التطبيقية بالعمادة، وذلك في مسرح العمادة بلعصان بأبها.

وفي بداية الحفل هنأ الدكتور عقيل الخريجين في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، مؤكدًا أن العمادة تسعد بتخريج هذه الدفعة من طلاب دبلوماتها التطبيقية، المقامة بدعم من إدارة الجامعة بهدف تقديم خدمات تعليمية تسهم في تلبية رغبات المجتمع وتتوافق مع متطلبات ورؤية المملكة 2030 .

من جانبه أوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للتعليم والتدريب الدكتور ياسر المدعث في كلمته أن خريجي وخريجات هذه الدفعة يتجاوزون 60 طالبًا وطالبة من 3 دبلومات معتمدة تشمل دبلوم البرمجة التطبيقية من كلية علوم الحاسب الآلي، ودبلوم المراقب الصحي من كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، إضافة إلى دبلوم الإدارة المكتبية من كلية الأعمال بالجامعة.

من جهته عبر الطالب أحمد الشهري باسمه وكافة خريجي هذه الدفعة عن شكره لجامعة الملك خالد وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر على إتاحة فرصة الالتحاق بهذه البرامج، لافتًا النظر إلى أنه يتطلع وباقي زملائه إلى الالتحاق ببرامج خدمة المجتمع في مسارات أخرى.

وفي ختام الحفل كرم عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أوائل الدفعة والتقطت الصور التذكارية مع الخريجين بهذه المناسبة.

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22:44ت م

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