السعودية اليوم / رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يقيم مأدبة عشاء لرئيس مجلس الشورى



الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

حضر معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مأدبة العشاء التي أقامها معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني.

وفي كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى خلال المناسبة جدد معاليه التأكيد على أن المملكة العربية

وأبان معاليه أن هذه الزيارة ليست زيارة تقليدية، بل هي تؤكد العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الباكستاني، تم خلالها بحث سبل التعاون المشترك بين المجلسين، للإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر مأدبة العشاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وأعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، وعدد من سفراء الدول المعتمدين في باكستان.

// انتهى //

22:13ت م

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الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واسحضر معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مأدبة العشاء التي أقامها معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني.وفي كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى خلال المناسبة جدد معاليه التأكيد على أن المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية يربطهما علاقة قوية، مشيراً إلى أن هناك تنسيق مستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين في الموضوعات كافة .وأبان معاليه أن هذه الزيارة ليست زيارة تقليدية، بل هي تؤكد العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الباكستاني، تم خلالها بحث سبل التعاون المشترك بين المجلسين، للإسهام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.حضر مأدبة العشاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وأعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، وعدد من سفراء الدول المعتمدين في باكستان.// انتهى //22:13ت م0147

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