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عائض القرني: الناجح يسقط ويقوم ثم يجلس على النجوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الشيخ الدكتور عائض القرني، بعض النصائح للنجاح والتفوق المستمر.
وقال القرني: “اجعل من طفولتك طموحًا، ومن شبابك كفاحًا، ومن كهولتك نجاحًا، ومن شيخوختك صلاحًا، إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ، فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ”.
وتابع: “الناجح يسقط ثم يقوم، ثم يسقط ثم يقوم، ثم يجلس على النجوم”.
كما وجه القرني رسالة إلى المشاهير قبل حلول شهر رمضان المبارك قال فيها: “أنت تحمل أمانة الكلمة فاتّق الله فيما تحمل، واعلم أنك سوف تُسأل عند ربك عزّ وجلّ غدًا عن ما تكتب، وما تقول، وما تفعل، فانشر الخير، وادع إلى الفضيلة، وكُن بردًا وسلامًا على الناس”.
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