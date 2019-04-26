شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد أعمال الصيانة لمقام إبراهيم والمكبرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة) قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (الجمعة) بجولة تفقدية على أعمال الصيانة لمقام إبراهيم عليه السلام والمكبرية بالمسجد الحرام. قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (الجمعة) بجولة تفقدية على أعمال الصيانة لمقام إبراهيم عليه السلام والمكبرية بالمسجد الحرام. وشدد السديس على ضرورة الانتهاء من الأعمال قبل بداية شهر رمضان المبارك استباقا للكثافة التي سيشهدها المطاف من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، مؤكداً ضرورة العمل باحترافية وإبداع يليق بالمكان الشريف وتسخير الطاقات والجهود كافة لإكمال العمل على أتم وجه. ونقل السديس للقائمين على الأعمال توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل الدؤوب والإبداع والمثابرة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يحقق مقاصد رؤية المملكة 2030 .



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