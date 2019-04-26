شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات «بناء وتمكين» للأشخاص ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة «أتمتة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة» والتي جاءت ضمن المبادرات التنموية والاجتماعية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار «بناء وتمكين».

وتهدف المبادرة إلى تيسير فرصة الحصول على العديد من الخدمات والتسهيلات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية تفاعلية في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

وتتيح البوابة الإلكترونية للمستفيدين طلب الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة وإنجازها من الجهات المعنية بشكل فوري، كما تتيح المنصة الإلكترونية التقديم على خدمات بطاقة التسهيلات لذوي التوحد، وبطاقة تخفيض أجور الراكبين، وبطاقة التسهيلات المرورية، وطلب مشهد بالإعاقة.

وجاءت المبادرة تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية التحول عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا بما يدعم مصلحة المواطنين.