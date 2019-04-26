إصدار 6.2 ملايين تأشيرة عمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت وزارة الحج والعمرة 6,238,255 تأشيرة عمرة منذ بداية الموسم وحتى 20 شعبان الحالي، وجاء مجموع القادمين 5,703,775 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 452,180 معتمرا، منهم 318,423 في مكة المكرمة، بينما يوجد 133,757 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,251,595 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة حسبما سجلته الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي.
ويقيس مؤشر العمرة الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الهجري الحالي، خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,587 موظفا، منهم 8,769 من الذكور، و1,818 من الإناث.
وصول المعتمرين عبر المنافذ
5,090,542 الجوية
541,798 البرية
71,435 البحرية
أكثر الجنسيات قدوما
1,314,235 الباكستانية
849,864 الإندونيسية
559,122 الهندية
342,562 المصرية
269,739 التركية
260,754 اليمنية
253,634 الماليزية
244,532 الجزائرية
206,005 العراقية
164,459 الأردنية
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