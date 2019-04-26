، يُنتظر أن يعلن القرار خلال ساعات.. الهلال يعتزم إقالة زوران ،

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تعتزم إدارة نادي الهلال إعلان إقالة مدير الفريق الكروي الأول المدير الفني الكرواتي "زوران"؛ وذلك بعد العروض الهزيلة التي قدمها الفريق، والأخطاء القاتلة التي وقع فيها الجهاز الفني خلال أقل من أسبوع؛ إذ خسر الهلال نهائي كأس زايد للأندية العربية أمام النجم الساحلي التونسي، ثم خرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد أن أسقطه التعاون بخماسية على أرضه وبين جماهيره.
وينتظر الهلال الاثنين المقبل مباراة مفترق طرق أمام التعاون أيضًا (دوريًّا)؛ ففي حال خسارة الأزرق اللقاء سيكون قد فتح المجال لغريمه التقليدي النصر بخطف اللقب بنسبة تتجاوز الـ90 %، وسيكون قد خرج من البطولة الثالثة.
يُنتظر أن يعلن القرار خلال ساعات.. الهلال يعتزم إقالة زورانأحمد سرور الخليج 365 2019-04-26
تعتزم إدارة نادي الهلال إعلان إقالة مدير الفريق الكروي الأول المدير الفني الكرواتي "زوران"؛ وذلك بعد العروض الهزيلة التي قدمها الفريق، والأخطاء القاتلة التي وقع فيها الجهاز الفني خلال أقل من أسبوع؛ إذ خسر الهلال نهائي كأس زايد للأندية العربية أمام النجم الساحلي التونسي، ثم خرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد أن أسقطه التعاون بخماسية على أرضه وبين جماهيره.
وينتظر الهلال الاثنين المقبل مباراة مفترق طرق أمام التعاون أيضًا (دوريًّا)؛ ففي حال خسارة الأزرق اللقاء سيكون قد فتح المجال لغريمه التقليدي النصر بخطف اللقب بنسبة تتجاوز الـ90 %، وسيكون قد خرج من البطولة الثالثة.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
09:49 PM
بعد خسارة "العربية" والخروج من مسابقة كأس الملك
تعتزم إدارة نادي الهلال إعلان إقالة مدير الفريق الكروي الأول المدير الفني الكرواتي "زوران"؛ وذلك بعد العروض الهزيلة التي قدمها الفريق، والأخطاء القاتلة التي وقع فيها الجهاز الفني خلال أقل من أسبوع؛ إذ خسر الهلال نهائي كأس زايد للأندية العربية أمام النجم الساحلي التونسي، ثم خرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد أن أسقطه التعاون بخماسية على أرضه وبين جماهيره.
وينتظر الهلال الاثنين المقبل مباراة مفترق طرق أمام التعاون أيضًا (دوريًّا)؛ ففي حال خسارة الأزرق اللقاء سيكون قد فتح المجال لغريمه التقليدي النصر بخطف اللقب بنسبة تتجاوز الـ90 %، وسيكون قد خرج من البطولة الثالثة.
، يُنتظر أن يعلن القرار خلال ساعات.. الهلال يعتزم إقالة زوران ،
المصدر : الخليج 365
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