، "سيدرك": التعاون دخل المواجهة وعينه على التأهل.. ولا ننظر للاعتبارات الأخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سيدرك أميسي، نجم وسط التعاون، أن فريقه دخل المواجهة لتحقيق الانتصار دون تفكير في الاعتبارات الأخرى كمواجهة الدوري القادمة. وقال في تصريح بعد المواجهة: "الحمد لله على هذا الانتصار الذي صعد بنا للمواجهة النهائية. وأوجه الشكر لكل لاعبين والإدارة والأجهزة الفنية على ما تحقق، الذي لم يكن لولا تكاتف الجميع".

وعن كون الفريق أراح بعض اللاعبين في الشوط الأول قال: "القرار بيد المدرب. والجميع شارك في الإعداد لهذه المباراة، وطوينا صفحة الكأس، ونفكر في مواجهة الدوري القادمة".

وأضاف: "كل المنظومة تعتمد على ضرورة العودة للتغطية الدفاعية، وهو سر تفوُّق التعاون".