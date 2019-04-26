، فريق مدرسة "الحسين بن علي" بالليث يتوج بدوري المدارس بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل لتمثيل المنطقة ببطولة النخبة التي تنطلق خلال رمضان المقبل

تُوِّج فريق مدرسة الحسين بن علي المتوسطة بقفيلان بتعليم الليث بكأس بطولة دوري المدارس لكرة القدم على مستوى منطقة مكة المكرمة، التي أقيمت برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، بعد فوزهم على زملائهم بمدرسة بشر بن البراء من تعليم مكة بهدفين لهدف.

وتفصيلاً، تأهلت مدرسة الحسين بن علي بقفيلان لتمثيل منطقة مكة في بطولة النخبة والتي تنطلق في شهر رمضان المقبل.

ويقود الفريق عبدالعزيز الفقيه ومساعداه نبيل الأسمري وجمعان الغموي؛ حيث التقى الفريقان في ملعب جامعة أم القرى بالعابدية، وقد توج الفريق بكأس دوري المدارس على مستوى المنطقة، وبحضور وإشراف ومتابعة من قائد المدرسة والكادر التعليمي والإداري وممثلين عن مكتب ربوع العين ومتابعة من إدارة تعليم الليث.

وعبر قائد المدرسة مهدي الفقيه عن شكره لجميع الطلاب على تحقيقهم الذهب، وكذلك قدم شكره لمكتب تعليم ربوع العين ولإدارة تعليم الليث لدعمهم، مثمناً دور مدير مدرسة الرازي بأضم وقائد مدرسة الفيصل بالليث لدعمهم الفريق، كما شكر وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة لاكتشافهم هذه المواهب وصقلها ويكون في خدمة الوطن ولتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه عبر إداري الفريق طالب الذبياني عن شكره للاعبين والجهاز الفني والإداري بالمدرسة وتهنئتهم بالوصول لبطولة النخبة، مقدماً شكره لكل من وقف معهم وساندهم خلال مراحل البطولة من مسؤولين وداعمين وجمهور.