، شاهد .. مقيم باكستاني يسجِّل موقفًا بطوليًّا في حادث المواطنتَيْن بـ"أحد ثربان" ،

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سجَّل المقيم الباكستاني محمد أشرف أروع صور البطولة والتضحية عصر اليوم، وذلك عندما باشر إطفاء مركبة المواطنتين اللتين تعرضتا لحادث مروري بأحد ثربان، نتج منه وفاة المواطنة التي كانت تقود المركبة، وإصابة مرافقتها.
وقال شهود عيان: بادر أشرف بإيقاف صهريج المياه الذي يقوده، وشرع في إطفاء المركبة بمساعدة مواطنين؛ ما أسهم في نجاة إحدى الضحيتين التي أُصيبت بحروق.
وقال مواطنون في أحد ثربان إن هذه المبادرة من المقيم ليست الأولى من نوعها؛ فقد الخليج 365 أن قام بإطفاء حريق شب في محل قبل أربع سنوات؛ وطالبوا الجهات ذات العلاقة بتكريمه من جراء ما يقوم به.
يُذكر أن أحد ثربان يقع على بُعد 70 كيلومترًا من محافظة المجاردة التي يتمركز بها الدفاع المدني؛ ما يؤخِّر مباشرته تلك الحوادث؛ ويفاقم من الأمر.
شاهد .. مقيم باكستاني يسجِّل موقفًا بطوليًّا في حادث المواطنتَيْن بـ"أحد ثربان"محمد طيران الخليج 365 2019-04-26
سجَّل المقيم الباكستاني محمد أشرف أروع صور البطولة والتضحية عصر اليوم، وذلك عندما باشر إطفاء مركبة المواطنتين اللتين تعرضتا لحادث مروري بأحد ثربان، نتج منه وفاة المواطنة التي كانت تقود المركبة، وإصابة مرافقتها.
وقال شهود عيان: بادر أشرف بإيقاف صهريج المياه الذي يقوده، وشرع في إطفاء المركبة بمساعدة مواطنين؛ ما أسهم في نجاة إحدى الضحيتين التي أُصيبت بحروق.
وقال مواطنون في أحد ثربان إن هذه المبادرة من المقيم ليست الأولى من نوعها؛ فقد الخليج 365 أن قام بإطفاء حريق شب في محل قبل أربع سنوات؛ وطالبوا الجهات ذات العلاقة بتكريمه من جراء ما يقوم به.
يُذكر أن أحد ثربان يقع على بُعد 70 كيلومترًا من محافظة المجاردة التي يتمركز بها الدفاع المدني؛ ما يؤخِّر مباشرته تلك الحوادث؛ ويفاقم من الأمر.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
09:34 PM
باشر إطفاء حريق المركبة بوايت مياه يعمل به
سجَّل المقيم الباكستاني محمد أشرف أروع صور البطولة والتضحية عصر اليوم، وذلك عندما باشر إطفاء مركبة المواطنتين اللتين تعرضتا لحادث مروري بأحد ثربان، نتج منه وفاة المواطنة التي كانت تقود المركبة، وإصابة مرافقتها.
وقال شهود عيان: بادر أشرف بإيقاف صهريج المياه الذي يقوده، وشرع في إطفاء المركبة بمساعدة مواطنين؛ ما أسهم في نجاة إحدى الضحيتين التي أُصيبت بحروق.
وقال مواطنون في أحد ثربان إن هذه المبادرة من المقيم ليست الأولى من نوعها؛ فقد الخليج 365 أن قام بإطفاء حريق شب في محل قبل أربع سنوات؛ وطالبوا الجهات ذات العلاقة بتكريمه من جراء ما يقوم به.
يُذكر أن أحد ثربان يقع على بُعد 70 كيلومترًا من محافظة المجاردة التي يتمركز بها الدفاع المدني؛ ما يؤخِّر مباشرته تلك الحوادث؛ ويفاقم من الأمر.
، شاهد .. مقيم باكستاني يسجِّل موقفًا بطوليًّا في حادث المواطنتَيْن بـ"أحد ثربان" ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.