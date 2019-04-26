، التعاون يضرب الهلال بخماسية تاريخية.. ويعبر لنهائي كأس الملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصوير: ماجد البقمي

حجز فريق التعاون تذكرة العبور إلى المباراة النهائية لكأس الملك عندما اكتسح مضيفه فريق الهلال بخماسية بيضاء في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

جاءت بداية الشوط الأول متوسطة المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين في الربع ساعة الأولى .

كانت أول فرصة تهديفية من نصيب الضيوف حيث تلقى ربيع سفياني كرة رائعة داخل منطقة الجزاء كسر على أثرها مصيدة التسلل ليواجه المرمى ويسدد كرة قوية تألق علي الحبسي في الذود عن مرماه بتصديه بشكل رائع وذلك في الدقيقة 17.

حملت الدقيقة 19 الأفراح لجماهير التعاون حينما افتتح التسجيل عن طريق الاعب ساندرو مانويل بعد أن أرسل زميله سيدريك أميسي كرة عرضية مثالية أخفق دفاع الهلال في تشتيتها لتصل إلى مسجل الهدف الذي أطلق قذيفة صاروخية استقرت في سقف مرمى الحارس علي الحبسي .

وبدا واضحاً بعد هدفه الأول أن التعاون يريد إنهاء المباراة في الشوط الأول من خلال سيطرته المستمرة على الكرة ومحاولته عبر ربيع السفياني والتي تصدى لها الحارس ، في حقيقة الأمر هذه المحاولة كانت فقط إشعاراً لأصحاب الضيافة بموعد اقتراب الهدف الثاني في شباكهم وهو الذي جاء في الواقع بعد ثلاث دقائق فقط وتحديداً في الدقيقة 22 عبر عبدالفتاح آدم مستغلاً العرضية المميزة من إبراهيم الزبيدي صوبها مباشرة بدقة إلى داخل الشباك.

بعدها صب فريق التعاون تركيزه بالحفاظ على تقدمه بتضييق المساحات في الدفاع دون أغفال الضغط الهجومي الذي أتعب دفاعات الهلال في كثير من المرات ورغم نسبة الاستحواذ العالية لأصحاب الضيافة على الكرة إلا أنها لم تشكل خطورة على الضيوف .

لاحت فرصة تقليص النتيجة أمام لاعب الهلال أحمد أشرف حينما وصلته عرضية مثالية من زميله هتان باهبري وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه تسرع في تسديد الكرة برأسه لتمر بعيداً عن القائم إلى خارج الشباك لتضيع فرصة هدف محقق على أصحاب الضيافة (39) .

وكما كان متوقعاً جاء الشوط الثاني في قمة الاثارة من الفريقين بدأه أصحاب الضيافة بضغط منذ البداية وحاصر ضيفه في منطقته بحثاً عن هدف مبكر وكان قريبا من الوصول إلى الشباك في أول دقيقة حينما أرسل هتان باهبري كرة عرضية ارتطمت بقدم مدافع التعاون وتغير مسارها كادت أن تفاجئ الحارس كاسيو الذي كان يقظاً وأنقذ الموقف.

رد التعاون كاد أن يكون حاسماً عندما استغل عبدالفتاح آدم ارتباك في دفاع الهلال ليتفرد بالمرمى ويواجه الحبسي لكنه تسرع في تسديد كرة طائشة خارج الخشبات الثلاثة مضيعاً فرصة هدف زيادة الغلة التهديفية لفريقه .

اقترب الهلال من افتتاح أول أهدافه عندما سدد عبدالرحمن اليامي كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء لكن يقظة الحارس كاسيو حرمته من زيارة شباكه (52) كما أن تصويبه هتان باهبري لم تأتي بجديد لتبقى النتيجة على حالها .

عند الدقيقة 56 نفذ لاعبو التعاون جملة فنية مميزة أثمرت عن الهدف الثالث بعد أن مرر نيلدو بيترولينا عرضية على طبق من ذهب إلى مسجل الهدف الذي لم يتوان في إيداعها المرمى الخالي للحارس علي الحبسي.

استشعر المدير الفني للهلال الحرج فأجرى تبديلين دفعة واحدة فزج بنواف العابد والمهاجم الإيطالي جيوفينكو لزيادة الفاعلية الهجومية وبدا الهلال في تنويع هجماته عن طريق التسديد والاختراقات من الوسط واللعب لكن لم ترنقي إلى مستوى تسجيل الأهداف.

في المقابل كان التعاون أخطر حيث استثمار الارتباك الواضح في خط دفاع الهلال ليضيف هدفين متتالية بدأها الاعب البديل ليندر تاوامبا بإطلاق رصاصة الرحمة في مرمى الهلال بتدوينه رابع الأهداف بعد متابعته العرضية المثالية من عبدالفتاح آدم داخل الشباك في الدقيقة 81 قبل أن يضيف زميله إبراهيم الزبيدي خامس الأهداف بعد جملة تكتيكة قام بها اللاعبين قبل أن تصل إلى مسجل الهدف في الدقيقة (86).

وسيقابل التعاون في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الاتحاد والنصر التي ستقام بين الفريقين مسا الغد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.