، جامعة أمريكية تمنح المبتعث "العنزي" جائزة التميُّز لدوره في خدمة زملائه والمجتمع ،

محمد بن مسعود - الدمام - من بين ٣٧ ألف طالب خلال رئاسته اتحاد الطلبة السعوديين العام الماضي

عبدالعزيز العمري (هاتفيًّا) – أمريكا: منحت جامعة أمريكية جائزة التميُّز للمبتعث السعودي نايف عايض العنزي من جامعة يوتا فالي؛ وذلك لدوره في خدمة الجامعة والمجتمع الأمريكي، وبروزه وتميزه في القيادة، والمنح الدراسية، والنزاهة الشخصية، والتفاني في الجامعة.

وتفصيلاً، قدم المبتعث "العنزي" المتخصص في دراسة تقنية المعلومات وحماية الشبكات بولاية يوتا الأمريكية خدمات جليلة لزملائه في الجامعة من المبتعثين وغيرهم، وذلك بتوعيتهم وإرشادهم، وغير ذلك من الخدمات التي أهَّلته ليحصد جائزة التميز.

وقال "العنزي": حققتُ هذا الإنجاز من بين ٣٧ ألف طالب وطالبة في الجامعة من خلال رئاستي اتحاد الطلبة السعوديين في جامعة يوتا فالي العام الماضي؛ إذ قمنا بعمل ثقافي طوال العام، تضمن تعليم اللغة العربية، ومعرض اليوم الوطني السعودي، والتعريف بالثقافة السعودية في محيط الجامعة، ومساعدة الطلبة الجدد، وتوجيههم من ناحية الجامعة، والتوعية بالقانون الأمريكي، ومساعدتهم بالبحث عن سكن، إضافة إلى مساعدة الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص ماديًّا، وذلك بإنشاء صندوق خيري لمساعدتهم والتخفيف عنهم من تكاليف الدراسة.. وهي الأمور التي لاقت استحسان وإشادة من إدارة الجامعة؛ إذ كان للأعمال كافة التي تم تقديمها دور في حصد الجائزة.

وأضاف: أقدم شكري لزملائي كافة في الجامعة والملحقية الثقافية على دعمها ومساندتها الطلاب كافة لإبراز الوجه المشرق للشباب السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية.