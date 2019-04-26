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تصوير: فهد العنزي
شهدت منطقة المدينة المنورة، اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وشملت الأمطار المدينة المنورة وبعض المحافظات؛ فيما تركزت غزارتها على بعض القرى الجنوبية، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة.
ولا تزال الأمطار مستمرة على بعض أجزاء وقرى المدينة المنورة، ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القادمة؛ وفقًا لهيئة الأرصاد وحماية البيئة؛ فيما رصدت عدسة "الخليج 365" الأمطار والسيول التي شهدتها قرى المدينة المنورة عبر طلعاتها الجوية.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني، بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ودعت لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء.
شاهد .. "هطولات المدينة ومحافظاتها" تَغزِل ثوبها مسيلة الأودية
تصوير: فهد العنزي
شهدت منطقة المدينة المنورة، اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وشملت الأمطار المدينة المنورة وبعض المحافظات؛ فيما تركزت غزارتها على بعض القرى الجنوبية، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة.
ولا تزال الأمطار مستمرة على بعض أجزاء وقرى المدينة المنورة، ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القادمة؛ وفقًا لهيئة الأرصاد وحماية البيئة؛ فيما رصدت عدسة "الخليج 365" الأمطار والسيول التي شهدتها قرى المدينة المنورة عبر طلعاتها الجوية.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني، بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ودعت لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
08:51 PM
لقطاتٌ وثّقتها "الخليج 365" فيما لا تزال الأمطار تتواصل وسط توقعات باستمرارها
تصوير: فهد العنزي
شهدت منطقة المدينة المنورة، اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وشملت الأمطار المدينة المنورة وبعض المحافظات؛ فيما تركزت غزارتها على بعض القرى الجنوبية، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة.
ولا تزال الأمطار مستمرة على بعض أجزاء وقرى المدينة المنورة، ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القادمة؛ وفقًا لهيئة الأرصاد وحماية البيئة؛ فيما رصدت عدسة "الخليج 365" الأمطار والسيول التي شهدتها قرى المدينة المنورة عبر طلعاتها الجوية.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني، بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ودعت لاتباع وسائل السلامة في مثل هذه الأجواء.
، شاهد .. "هطولات المدينة ومحافظاتها" تَغزِل ثوبها مسيلة الأودية ،
المصدر : الخليج 365
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