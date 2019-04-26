السعودية اليوم / محافظ القريات يلتقي نائب رئيس المؤسسة العامة للري



القريات 21 شعبان 1440هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

التقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر أمس، نائب رئيس المؤسسة العامة للري للعمليات المهندس عبدالعزيز بن رشود الرشود ، بحضور مدير فرع وزارة

البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات متعب بن صالح البلوي .

ونوه الجاسر بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيداً بجهود المؤسسة في سبيل تطوير مشروعات الري .

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات محافظة القريات من مشاريع المؤسسة العامة للري، واستعراض أبرز الفرص المتاحة لاستخدامات المياه المجددة في مجالات ري المزارع والاعتماد على المصادر غير التقليدية .

من جهته قدّم المهندس عبدالعزيز الرشود الشكر والتقدير لمحافظ القريات على حرصه واهتمامه بعمل المؤسسة، وما يقدمه من توجيهات تدعم أعمال المؤسسة في المحافظة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.

//انتهى//

21:12ت م

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