

إسلام آباد 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

اعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم أربعة إرهابيين من عناصر "حركة طالبان باكستان" المحظورة خلال عملية نفذتها في مدينة مولتان بإقليم البنجاب الشرقي.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية، واعتقلت الإرهابيين الأربعة، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات وخرائط لمواقع حساسة.

وأضاف أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على موقع حساس في مدينة مولتان.

// انتهى //

20:30ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تعتقل أربعة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.