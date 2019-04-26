السعودية اليوم / السلطات المصرية تغلق مينائي السويس والزيتيات بسبب الأحوال الجوية



القاهرة 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

أغلقت السلطات المصرية بهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرًا للأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومنع الأنشطة البحرية حفاظَا على سلامة الأرواح.

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20:14ت م

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