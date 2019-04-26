السعودية اليوم / تعليم تبوك يختتم البرنامج التدريبي "إعداد المدربين" للمساعد الإداري



تبوك 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الموارد البشرية أمس , البرنامج التدريبي " إعداد المدربين "مستهدفاً 22 من المساعد الإداري بالإدارة والمدارس بالمنطقة ونفذته بمقر مركز تدريب الإداري المدربة نجلاء المؤذن.

وسلّمت الشهادات للمتدربات المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان التي هنأت المتدربات مشيدة بفكرة المبادرة ودورها في إعداد مدربات من الكادر الإداري للإسهام في تنفيذ برامج الإدارة مستقبلاً ، مقدمة شكرها لإدارة الموارد البشرية مثمنة لهم رفع مستوى أداء منسوبات الإدارة من المساعد الإداري والإداري من خلال تبني العديد من البرامج التدريبية التي استهدفت الإداري كشريك مهم وأساسي للنجاح داخل منظومة العمل.

من جانبها أفادت مساعدة مدير وحدة تطوير الموارد البشرية لطيفة بنت علي الطويلعي أن البرنامج مبادرة من الوحدة ويهدف إلى تأهيل المتدربات تأهيلاً علمياً ومهارياً وإكسابهن الخبرات التطبيقية اللازمة للمدربة ، وإنماء مهارات الإلقاء والعرض وإعداد الحقائب التدريبية لديهن، مشيرة إلى توجهات الإدارة في الاستعانة بهن لاحقاً في البرامج التدريبية التي تنفذها وحدة تطوير المواد البشرية للمساعد الإداري بالإدارة والمدارس.

// انتهى //

19:56ت م

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