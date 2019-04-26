انت الان تتابع تفاصيل خبر منظمة دولية: احتجاز آلاف المهاجرين في جنوب اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 08:45 مساءً - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن السلطات اليمنية تحتجز نحو ثلاثة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين معظمهم إثيوبيون في جنوب البلاد، "ممَّا يخلق وضعاً إنسانياً خطيراً".

وأضاف البيان: "المنظمة الدولية للهجرة يساورها قلق عميق بشأن الأوضاع التي يحتجز فيها المهاجرون، وتتواصل مع السلطات لضمان الوصول إلى المهاجرين المحتجزين".

وتابعت المنظمة في بيانها أن المهاجرين محتجزون في استاد لكرة القدم ومعسكر للجيش.

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وبدأت عمليات الاحتجاز يوم الأحد بمدينة عدن ومحافظة لحج المجاورة، الخاضعتين لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً التي تدعمها السعودية والإمارات. ويسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على العاصمة صنعاء ومراكز حضرية رئيسية أخرى.

ويتعرض الجانبان لضغط دبلوماسي دولي لتطبيق وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة اتفقت عليه الأطراف العام الماضي في السويد، والتحضير لحوار سياسي أوسع ينهي الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.

ويتوافد على اليمن آلاف المهاجرين سنوياً ومعظمهم من منطقة القرن الأفريقي، إذ يفرون من الجفاف والبطالة في بلادهم على أمل الحصول على رواتب مجزية في منطقة الخليج.

ومنذ سبتمبر 2014 يشهد اليمن حرباً ضروساً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية التي يدعمها التحالف السعودي الإماراتي، ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، وخلف الصراع مئات الآلاف من القتلى والجرحى، ودفع البلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ، بحسب الأمم المتحدة.