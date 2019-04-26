السعودية | الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد أعمال الصيانة لمقام إبراهيم والمكبرية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بجولة تفقدية على أعمال الصيانة لمقام إبراهيم عليه السلام والمكبرية بالمسجد الحرام .

وشدد معاليه على ضرورة الانتهاء من الأعمال قبل بداية شهر رمضان المبارك استباقا للكثافة التي سيشهدها المطاف من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، مؤكداً ضرورة العمل باحترافية وإبداع يليق بالمكان الشريف وتسخير الطاقات والجهود كافة لإكمال العمل على أتم وجه.

ونقل معاليه للقائمين على الأعمال توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل الدؤوب والإبداع والمثابرة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يحقق مقاصد رؤية المملكة ٢٠٣٠ .



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