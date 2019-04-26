شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على حارق سيّارة المواطنة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أنها قامت بالقبض على مواطن حرق مركبة مواطنة عمدًا بمحافظة الطائف ، حيث تم إيقافه بمحافظة جدة بعد أن فرّ إليها فور إرتكابة الجريمة، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه

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