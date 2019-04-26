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هل يعني التوطين عدم وجود وافدين نهائيًّا؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المهتم بمجالات التوظيف والتوطين وحيد بغدادي، أن التوطين لا يعني عدم وجود وافدين نهائيًّا؛ لكنه عملية إعادة هيكلة للكوادر الوظيفية.
وأضاف بغدادي، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن تقليص أعداد الوافدين سوف يوفر فرصًا وظيفية كثيرة للمواطنين، ويحدث نهضة صناعية في المملكة.
وتابع أن هناك 8 مليون وافد تقريبًا، أي أن هذه النسبة ثلث عدد السكان، ولو تم تقليص العدد سيفتح فرصًا وظيفية للسعوديين، خاصةً وأن المملكة ملأت الفراغ في تخصصات عديدة كانت نادرة في السابق.
وشدد بغدادي على أن الاعتماد على الشباب السعودي ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، وأنه يمكن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي عن طريقتهم.
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