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خالد عبدالرحمن في أبو ظبي لإحياء الزمن الجميل
متابعات الخليج 365 - الرياض
يترقب عشاق الفن الجميل الفنان خالد عبدالرحمن الذي يحل ضيفًا على برنامج المسابقات الغنائية الطربي “الزمن الجميل”، ويذاع على قناة “أبو ظبي”، في التاسعة مساء اليوم الجمعة.
ويقدم خالد عبدالرحمن في الأمسية السابعة والمباشرة للبرنامج مجموعة من أشهر أعماله على المسرح الوطني بأبو ظبي، والتي يعشقها الجمهور الخليجي، وأيضًا تشهد الأمسية تقديم المشتركين في البرنامج أغنيات للفنانين المحتفى فيهما في حلقة هذا الأسبوع، وهما “العندليب” عبدالحليم حافظ وسميرة توفيق.
وشهدت الحلقة السابقة ترشح 5 مشتركين لمواصلة مشوارهم للحصول على اللقب الأول من برنامج “الزمن الجميل” بعد استبعاد الفلسطيني أحمد عباسي؛ نظرًا لحصوله على أدنى نسبة تصويت من الجمهور، ولم يتسنَّ للجنة التحكيم وضع أي من المشتركين في منطقة الأمان في الحلقة السابقة، ليكون تصويت الجمهور هو الحكم الوحيد في تأهل المشتركين من عدمه.
ويقدم برنامج “الزمن الجميل” محتوى يتميز عن باقي برامج الهواة عبر تركيزه على المواهب الغنائية الطربية القادرة على تقديم أداء غنائي مماثل للذي قدمه النجوم القدامى أمثال أم كلثوم وصباح فخري ومحمد عبده ليأخذوا الجمهور في رحلة إلى الزمن الجميل، وهو ينسجم مع مستهدفات أبو ظبي للإعلام والرامية إلى توفير المحتوى الهادف الذي يحاكى اهتمامات مختلف شرائح المجتمع، ويقدم لهم باقة من البرامج المتنوعة، من بينها الفنية التي تتناسب مع القيم والعادات التقاليد الاجتماعية المحلية، وتعكس أجمل صورة عن واقع الفنون في العالم العربي.
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