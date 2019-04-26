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انحراف مركبة يصرع مواطنة ويصيب مرافقتها على طريق أحد ثربان
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - أحد ثربان
تسبب انحراف مركبة وارتطامها في مصرع مواطنة، فيما أصيبت مرافقتها بإصابات متوسطة، وذلك على الطريق المؤدي إلى مركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة.
وانحرفت المركبة عن مسارها الصحيح بسبب السرعة؛ ما أدى إلى أن قائدة المركبة فقدت السيطرة على المركبة، وارتطمت مباشرة بجدار؛ ما أدى إلى اشتعال النيران والتي جاءت على معظم أجزاء المركبة، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث لمعرفة ملابساته.
وجدد الأهالي مطالباتهم بتدخل الجهات المختصة بسرعة معالجة أوضاع الطريق الذي يشهد حوادث مرورية على مدار الساعة، مؤكدين أن هناك أخطاء وعيوبًا في تنفيذ الطريق، ومنها المنعطفات الحادة للطريق، مطالبين بإنشاء مراكز للهلال الأحمر والدفاع المدني على طريق أحد ثربان الذي يشهد حوادث مرورية ذهب ضحيتها العديد من الأشخاص.
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