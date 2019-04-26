إمارة حائل تدعو المرشحين لوظائف جدارة لإجراء المقابلة الشخصية

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - حائل

دعت إمارة منطقة حائل المرشح أسماؤهم على وظائف الإمارة المعلن عنها بنظام (جدارة) الإعلان الثاني في 28/ 07/ 1440هـ، إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية يومي الثلاثاء الموافق 25/ 08/ 1440هـ والأربعاء الموافق 26/ 08/ 1440هـ؛ وذلك لإجراء المقابلة الشخصية.

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وأوضحت إمارة حائل أن الأسماء المذكورة يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط: هنا

وقالت إمارة حائل: إن أسماء المرشحين على وظائف الإمارة المعلن عنها بنظام (جدارة) الإعلان الأول لا زالت تحت الإجراء بالجهات المختصة، وسوف يتم إبلاغهم بموعد المقابلة مستقبلًا والإعلان عن ذلك في حينه.