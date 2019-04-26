الغذاء والدواء تحذر من مكمل غذائي: تخلصوا منه

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام مكمل غذائي يحمل اسم Forever Garcinia PlUS، موضحةً أن المنتج غير مسجل لديها ولم يجرِ فسحه، ويسوق بادعاءات طبية لا يمكن التأكد من صحتها.

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وطالب الغذاء والداء، المستهلكين بتجنب شراء المنتج المذكور والتخلص من الكميات الموجودة بحوزتهم وعدم استخدامه، مشيرة إلى أن استخدامه قد ينطوي على أضرار صحية؛ كون محتويات المنتج لا يمكن التأكد منها.

وشددت الهيئة على ضرورة تجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لديها، أو شرائها من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.