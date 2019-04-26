توجيه من الشيخ السديس خلال تفقده مقام إبراهيم والمكبرية

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعمال الصيانة لمقام إبراهيم عليه السلام والمكبرية بالمسجد الحرام.

وشدد السديس على ضرورة الانتهاء من الأعمال قبل بداية شهر رمضان المبارك؛ استباقًا للكثافة التي سيشهدها المطاف من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، مؤكدًا على ضرورة العمل باحترافية وإبداع يليق بالمكان الشريف وتسخير كافة الطاقات والجهود لإكمال العمل على أتم وجه.

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ونقل الشيخ السديس للقائمين على الأعمال توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالعمل الدؤوب والإبداع والمثابرة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يحقق مقاصد رؤية الخير والنماء رؤية (2030).

حضر الجولة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل ومدير مكتب الرئيس العام المكلف طلال الثقفي ومدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية المهندس محمد الوقداني.