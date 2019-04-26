شكرا لقرائتكم أكثر من 17 ألف مستفيد من تمور إغاثي الملك سلمان في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-26 أكثر من 17 ألف مستفيد من تمور إغاثي الملك سلمان في الجوف متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وُزع اليوم 2,900 كرتون تمر للنازحين والمتضررين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 17,400 فرد، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لسد الاحتياج الغذائي للمتضررين من أبناء الشعب اليمني.









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