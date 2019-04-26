أضاف تابع في حساب المواطن فهل يزيد الدعم؟

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن مبلغ الدعم المخصص له في برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد إضافة تابع جديد.

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وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على الاستفسار: إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

وبالرغم من مطالبات بعض المستفيدين بأن يتم تقديم دفعة مايو إلى ما قبل شهر رمضان إلا أن حساب متابعات الخليج 365 أكد أن التقديم سيكون وفق الآلية المتبعة لإيداع الدعم.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم الخميس الموافق 10 مايو.