- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمطار المدينة المنورة مستمرة حتى الـ10 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار المدينة المنورة مستمرة حتى الـ10 مساءً
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على العيص، وينبع النخل، والحناكية، ومهد الذهب والأجزاء المجاورة.
كما صدر تنبيه متقدم آخر من الأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف، والسيل والكبير، والشفا، والهدا، والخرمة، وتربة والأجزاء المجاورة، حتى الساعة الـ9 مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار المدينة المنورة مستمرة حتى الـ10 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.