أمطار المدينة المنورة مستمرة حتى الـ10 مساءً

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة المدينة المنورة.

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وأوضحت الأرصاد أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، على العيص، وينبع النخل، والحناكية، ومهد الذهب والأجزاء المجاورة.

كما صدر تنبيه متقدم آخر من الأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف، والسيل والكبير، والشفا، والهدا، والخرمة، وتربة والأجزاء المجاورة، حتى الساعة الـ9 مساءً.