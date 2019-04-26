ضبط 2904 مركبات متوقفة في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة

جدة - عمرو شويل نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت في بيان عبر على تويتر، بأن إدارات المرور المختلفة في مناطق المملكة ضبطت، الجمعة، 2904 مركبات مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني التي تقوم به في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأهابت بالجميع بالتعاون وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لعدم التعرض إلى العقوبات المقررة.