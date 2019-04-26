انطلاق حملة “ضحية بلاذنب” الخاصة بأسر السجناء والمفرج عنهم

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

انطلقت حملة “ضحية بلا ذنب” الخاصة بأسر السجناء بمنطقة الباحة بحضور رئيس فرع اللجنة بالمنطقة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيلة، مدير إدارة العمليات بسجون منطقة الباحة العقيد عبدالرحمن بن علي الشهري، والمدير التنفيذي للجنة أحمد بن حيان الغامدي، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة.

وثمن آل نسيله تدشين صاحب السمّو الملكي أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم الباحة” للحملة، مؤكداً أن هذه الرعاية غير مستغربة من سموه والذي يهتم ويسعي على الدوام لتنمية وتطوير العمل الخيري وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

أكد رئيس فرع اللجنة بالمنطقة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيلة أن حملة “ضحية بلا ذنب” الخاصة بأسر السجناء بالمنطقة تستهدف أكثر من ٧٠٠سجين و٢٥٠ أسرة من أسر السجناء و٢٥ أسرة من أسر المفرج عنهم بمنطقة الباحة.

وأضاف آل نسيله آن الحملة هذا العام ركزت على أسر السجناء والمفرج عنهم وتلمس احتياجاتهم وتهيئة الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم من خلال تنفيذ عدد من البرامج، مثل سداد الإيجارات والفواتير، والمساعدات المقطوعة والحقيبة المدرسية، والسلة الغذائية، وكسوة العيد والشتاء، ومشروع الحج والعمرة.

وذكر آل نسيله أن الحملة أعدت مشروعات التدريب والتأهيل خاص بالسجناء في عدد من البرامج.

وأوضح آل نسيله أن الحملة تستمر ثلاثة أيام حيث بدآت اليوم بمركز الغنيم بمدينة الباحة، فيما المرحلة الثانية بسوق السبت بمحافظة بلجرشي ، ثم محافظة العقيق ،

وبين أن تضافر الجهود في حملة ” ضحية بلا ذنب ” من أجل إدخال الفرحة والسرور على أسر سجناء، منوهاً بأن اللجنة ستكون مستمرة في استقبال التبرعات عن طريق الحضور إلى مقر اللجنة، أوعن طرق الإيداع باسم “لجنة رعاية السجناء الباحة” عبر حسابات اللجنة البنكية.