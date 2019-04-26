الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

جدة - عمرو شويل أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس الغد السبت الموافق 2019/04/27 في المملكة.

وقالت إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة، حائل، القصيم، حفر الباطن، رفحا، مرتفعات مكة المكرمة، الرياض.

وشملت التوقعات، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، مرتفعات الباحة، مرتفعات عسير، مرتفعات جيزان.