تقديم كلية الملك خالد العسكرية دورة الضباط الجامعيين 1440 وزارة الحرس الوطني

مواعيد تقديم كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية 1440 التابعة إلى وزارة الحرس الوطني، والتسجيل في دورة الضباط الجامعيين للخريجين السعوديين الأصل والمنشأ، والتي سيرد تفاصيلها في شروط التقديم على كلية الملك خالد، وعددت إدارة القبول والتسجيل بالكلية تعليمات التسجيل، بما فيها المستندات المطلوبة، والتخصصات العلمية المسموح لها بالتقديم الإلكتروني، والطريقة أو الكيفية التي سيتم بها تسجيل طلبات الالتحاق.

إدارة كلية الملك خالد العسكرية للقبول والتسجيل أشارت لما يقرب من 15 شرط، لحكم عملية التقديم على دورة الضباط الجامعيين 1440، على رأسها الجنسية السعودية اصل ومنشأ، وتم وضع استثناء لشرط المنشأ سنتعرف على تفاصيلها كما ورد في إعلان التوظيف، عبر نشر جملة الشروط، ومن المقرر فتح تقديم كلية الملك خالد العسكرية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 شعبان 1440، الأول من شهر مايو 2019، على أن يفتح رابط التسجيل لحملة الشهادة الجامعية في حدود الساعة الثانية عشر ظهراً.

شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية

أشارت الكلية لمجموعة من الضوابط والشروط العامة الواجب أن تتوافر في خريجي الجامعات، من يرغب في تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1440 لدورة الضباط الجامعيين، ونضع ين أيدكم ما يقرب من 15 شرط تم تحديدهم للتمييز بين الخريجين .

التخصصات المطلوبة لكلية الملك خالد العسكرية

شملت التخصصات المطلوبة لشغل دورة الضباط الجامعيين في كلية الملك خالد العسكرية، تخصصات صحية، وتخصصات هندسية، وتخصصات شرعية، وإعلام وباقي التخصصات المسموح لها تقديم طلبات الالتحاق كما هو موضح أدناة.

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المستندات المطلوبة وتعليمات تسجيل الجامعيين

أشارت لكلية الملك خالد العسكرية إلى تعليمات القبول للجامعيين والمستندات المطلوب تقديمها أو رفعها إلكترونياً.

رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية

التسجيل في دورة العسكرية لخريجي الجامعات 1440، من خلال بوابة كلية الملك خالد العسكرية القبول والتسجيل ومن المقرر انتهاء فترة التقديم على دورة الضباط الجامعيين يوم الأربعاء 3 رمضان 1440 المقبل بمشيئة الله.