«عمل مكة» يبرم مذكرتي تعاون لتوظيف أبناء الدور الايوائية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أبرم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بمنطقة مكة المكرمة أمس مذكرة تعاون مع إحدى الشركات الوطنية وذلك بمقر فرع الوزارة بجدة لتوظيف 100 من أبناء الدور الإيوائية «ذكور» بمنطقة مكة المكرمة في فروع الشركة. أبرم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بمنطقة مكة المكرمة أمس مذكرة تعاون مع إحدى الشركات الوطنية وذلك بمقر فرع الوزارة بجدة لتوظيف 100 من أبناء الدور الإيوائية «ذكور» بمنطقة مكة المكرمة في فروع الشركة. كما أبرم فرع الوزارة أمس مذكرة تعاون مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في المجال السياحي لتوظيف 50 من أبناء الدور الإيوائية بمنطقة مكة المكرمة. ووقع المذكرتين مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي.



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