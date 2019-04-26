بتمويل من «سلمان للإغاثة».. توزيع 2.900 كرتون تمر في مديرية الغيل بالجوف

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الجوف)وُزع اليوم (الجمعة) 2,900 كرتون تمر للنازحين والمتضررين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 17,400 فرد، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لسد الاحتياج الغذائي للمتضررين من أبناء الشعب اليمني.
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