شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الطائف» توقف حارق سيارة المعلمة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه في صباح يوم الخميس الموافق 20/ 4/ 1440هـ، باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف بلاغاً عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمداً، وذلك بقيام شخص مجهول برش مادة بترولية على المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء محافظة الطائف وإشعال النار فيها، مما نتج عنه احتراقها بالكامل.
وأضاف: «أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه في محافظة جدة التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظاميه بحقه».
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