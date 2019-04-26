شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث مع وزير العدل الروسي سبل توثيق التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (موسكو) التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب السيد الكسندر كونوفالوف وزير العدل في جمهورية روسيا الاتحادية وذلك بمقر وزارة العدل الروسية موسكو. التقى النائب العام الشيخ سعود المعجب السيد الكسندر كونوفالوف وزير العدل في جمهورية روسيا الاتحادية وذلك بمقر وزارة العدل الروسية موسكو. وجرى خلال اللقاء تباحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون القانوني بين البلدين وأكد النائب العام والوزير الروسي على عمق العلاقات السعودية الروسية في اطار رؤية مشتركة تستهدف دعم تبادل الخبرات بين البلدين. الجدير بالذكر أن النائب العام وقع في وقت سابق مع نظيره الروسي يوري تشايكا مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والنيابة الروسية للتنسيق المشترك بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة والإرهاب والفساد وحماية حقوق الانسان والحريات المشروعة.



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