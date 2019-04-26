شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 638 سلة غذائية على العائلات السورية اللاجئة في لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جبل لبنان)

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 638 سلة غذائية، تزن 47 طنًا و212 كيلو غرام، على 638 عائلة سورية لاجئة في إقليم الخروب بمحافظة جبل لبنان.

ويأتي هذا التوزيع إمتداد للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للوقوف مع الأشقاء اللاجئين السوريين في مختلف مناطق النزوح ودعم الأمن الغذائي لهم خلال شهر رمضان المبارك.