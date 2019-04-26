القيادة تهنئ رؤساء سيراليون وتوغو وجنوب أفريقيا وتعزي الدوق هنري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو بذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية توغو فور إسوزيمنا جناسنجبي بذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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من جهة أخرى عزى خادم الحرمين الشريفين الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى في وفاة والده الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة والدكم الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسمنا وشعب وحكومة المملكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه» .

إلى ذلك هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية سيراليون بذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية توغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة للدوق هنري في وفاة والده قال فيها « تلقيت نبأ وفاة والدكم الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة ، وألا تروا أي سوء».