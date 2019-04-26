دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الغذاء والدواء» تطالب بالتخلص من مكمل غذائي أمريكي

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، من استخدام جميع تشغيلات مكمل غذائي في الأسواق؛ وذلك لعدم التأكد من فاعليته أو سلامته على الصحة.

وأوضحت هيئة الغذاء –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن جميع تشغيلات المكمل الغذائي (فوريفر جارسينيا بلاس Forever Garcinia Plus) غير مسجلة لدى الغذاء والدواء، وتُسوَّق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفاعليته.

وأضافت الهيئة أن المكمل الغذائي يصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.

وطالبت هيئة الغذاء والدواء، المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص منه فورًا، وبتجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة، وتجنُّب شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة أو قنوات بيع غير نظامية.

ويتم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية المستحضرات عن طريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بالاتصال على رقم (8002490000).

وكانت الهيئة قد حذرت في الفترة الماضية من عدة منتجات بالأسواق؛ بسبب أضرارها أو عدم حصولها على التراخيص اللازمة.

فقد حذرت في 21 أبريل الجاري من استخدام جميع مشغلات مكمل غذائي للنساء يتم التسويق له بادعاءات باطلة، موضحة أن المكمل الغذائي (Forever Vitolize) الذي يصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، غير مسجل لدى الهيئة، ويسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفاعليته.

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وأشارت إلى أنه لم يسجل لدى الهيئة ولم يتم فسحه، ولا يمكن التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة، ونصحت المستهلكين بعدم استخدامه وبالتخلص منه.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أغلقت منذ عدة أيام، مصنعين في محافظة جدة يمارسان نشاط تصنيع منتجات التجميل دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدم التزامهما بتطبيق أسس التصنيع الجيد، وتداول مستحضرات تجميلية غير مدرجة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء -عبر موقعها الإلكتروني- أن المفتشين ضبطوا في المصنعين 2593 عبوة من منتجات التجميل، مضيفةً أنه يجري الآن استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وفي 16 أبريل الجاري، سحبت هيئة الغذاء والدواء بعض تشغيلات حشوات الثدي ذات الأسطح الخشنة التي ينتجها مصنع (أليرجان Allergan) الأيرلندي، وألزمت الممثل المعتمد للمصنع بسحب مخزون المنتج من مرافق الرعاية الصحية في المملكة.

وأوضحت الهيئة -في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أنها اتخذت هذا الإجراء لاحتمال تأثير المنتج في السلامة بعد دراسة علمية شاملة لتقييم سلامة حشوات الثدي الخشنة؛ وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للجراحة التجميلية والحروق (SSAPSB)، واستشارة الجمعية الدولية لأنشطة سجلات الثدي (ICOBRA).

وشملت التوصيات للممارسين الصحيين توعية المريضات باحتمالية تسبُّب الحشوات الخشنة بنشوء أحد أنواع الأورام السرطانية يُعرَف باسم (BIA-ALCL) أثناء الاستشارة الأولية، وكذلك تضمين العلاقة بين BIA-ALCL والحشوات ذات الأسطح الخشنة في نموذج موافقة المريضة، خصوصًا لمن لديهن أو يخططن لزراعة حشوات الثدي الخشنة، مع مناقشة علامات وأعراض (BIA-ALCL) مع اللاتي يقررن زراعة الحشوات الخشنة.