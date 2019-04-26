موقع نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري إشعار درجات الفصل الجديد بدون تسجيل بالسجل المدني

نشرت وزارة التعليم رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق لاستعلام اشعار درجات الفصل الدراسي الثاني للثانوية والمتوسطة والابتدائي رابط نتائج الطلاب بدون تسجيل بالسجل المدني فقط من موقع نور المركزي، للدخول بدون معوقات على النتائج للطلاب والطالبات، وهو الرابط الذي يتم من خلالها استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية فقط وبدون رقم سري عقب الانتهاء من إقفال النتائج والدرجات على موقع نور التعليمي، وبدء الاستعلام عن النتائج النهائية للطلاب والطالبات.

تعلن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قريباً، عن فتح رابط استعلام نتائج الطلاب 1439-1440 من خلال رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق، رابط الاستعلام عن إشعار درجات الفصل بالسجل المدني، وهو الموقع الذي لا يتطلب المرو بخطوات تسجيل الدخول المعروفة لخدمات نظام نور المركزي، ويمكن الدخول على نتائج وزارة التعليم نظام نور بالهوية فقط بدون تسجيل الآن وبدون كلمة سر لاستخراج شهادات الطلاب 1440.

رابط نظام نور برقم الهوية فقط

انتهت الاختبارات للفصل الدراسي الأول 1439-1440 بجميع مدار التعليم العام والأهلية، وقبيل بدء اجازة نهاية العام الدراسي الحالي، حرصت وزارة التعليم على انتهاء عمليات الرصد ورفع الدرجات على رابط موقع نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق الرابط الرسمي لنتائج وزارة التعليم للدخول بدون رقم سري، ومنه الحصول على إشعار درجات الطلاب والطالبات والشهادات.

نظام نور بدون رقم سري يفعل قريباً

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استخراج النتائج للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية أصبح من السهل الآن بعد تفعيله رابط النتائج النهائي، ويمكن الدخول علية والبحث عن الطالب أو الطالبة برقم الهوية، وبالتالي طباعة إشعار درجات الفصل.

موقع نور برقم الهوية

الاستعلام عن النتائج للثانوية العامة مستمر في شتى المدن عبر رابط موقع نور برقم الهوية وبدون رقم سري لاستخراج نتائج طلاب الثانوية للفصل الدراسي الأول 1439-1440 .

رابط الاستعلام برقم الهوية فقط عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1440، سيتم الإعلان عنه عبر موقع وزارة التعليم لاستخراج إشعار درجات الفصل بدون تسجيل الدخول.