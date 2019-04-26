رابط نظام نور بالهوية استعلام نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1440

رابط نظام نور بالهوية ورمز التحقق استعلام نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني 1440، نتائج الثانوية العامة ونتائج المرحلة المتوسطة ونتائج طلاب الابتدائي من موقع نور، بعد تسجيل الدخول من حساب ولي أمر طالب، واستعلام إشعار درجات الفصل، أو استخراج إشعار بنتيجة طالب من خدمات موقع نور المركزي، ونتائج النقل الداخلي والخارجي من خدمات شؤون المعلمين، حيث أوشكت الاختبارات على الانتهاء ليتم الاستعلام عن الدرجات والتقديرات للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

يضم موقع نور العديد من الخدمات التي ستفاد منها المعلمين والمعلمات، الطلاب الطالبات، أولياء الأمور ومن لهم صلاحية تسجيل الدخول على نظام نور بالهوية أو بالسجل المدني، وينتظر الطلاب وأولياء أمورهم اعتماد النتائج النهائية، ثم الاستعلام عن نتائج الاختبارات بالطرق التي توفرها وزارة التعليم، من خلال رابط نظام نور بالهوية الوطنية، أو موقع النتائج بالسجل المدني بدون كلمة سر، وهي من الخدمات المتوقع تفعيلها خلال ساعات لاستعلام إشعار درجات الفصل وطباعة شهادات الطلاب لحين استلامها من المدارس.

رابط نظام نور بالهوية 1440

الاستعلام عن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1439-1440، من خلال نظام نور المركزي، يكون من بوابة التقارير بعد اعتماد المهارات وإدخال درجات السلوك والمواظبة، واعتماد تقارير اللجنة الخاصة لبعض حالات الطلاب، ونشرح طريقة استخراج نتيجة طالب من حساب ولي الأمر على موقع نور بالهوية أو بالسجل المدني.

ويمكن الدخول إلى رابط نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق واستخراج إشعار بدرجات الفصل بعد اكتمال عمليات الرصد والاعتماد لجميع النتائج.

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نظام نور نتائج الابتدائي

والياء الأمور المقبلين على الاستعلام عن نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية، يمكن الدخول على نظالم نور بالهوية وكلمة المرو من الحساب الخاص بكم، ثم الدخول إلى التقارير واتباع الخطوات حتى يتم استخراج شهادة الطالب أو الطالبة.

استعلام نتائج نور الثانوية العامة والمرحلة المتوسطة ستكون بعد انتهاء الاختبارات التي تجرى حالياً.