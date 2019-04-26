، العنزي يحصل على درجة الماجستير في تخصص القانون ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل النقيب سعد بن سعود عبدالله السويلم الغضوري على درجة الماجستير في القانون تخصص "الأنظمة" بتقديرِ عام "ممتاز" من كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.



صحيفة "الخليج 365" تتقدم بالتهاني والتبريكات للنقيب السويلم على هذا الإنجاز العلمي الذي توج الله مجهوداته به، متمنين له دوام التوفيق والتميز.