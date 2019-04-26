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محمد بن مسعود - الدمام - حصل النقيب سعد بن سعود عبدالله السويلم الغضوري على درجة الماجستير في القانون تخصص "الأنظمة" بتقديرِ عام "ممتاز" من كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
صحيفة "الخليج 365" تتقدم بالتهاني والتبريكات للنقيب السويلم على هذا الإنجاز العلمي الذي توج الله مجهوداته به، متمنين له دوام التوفيق والتميز.
العنزي يحصل على درجة الماجستير في تخصص القانونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-26
حصل النقيب سعد بن سعود عبدالله السويلم الغضوري على درجة الماجستير في القانون تخصص "الأنظمة" بتقديرِ عام "ممتاز" من كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
صحيفة "الخليج 365" تتقدم بالتهاني والتبريكات للنقيب السويلم على هذا الإنجاز العلمي الذي توج الله مجهوداته به، متمنين له دوام التوفيق والتميز.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
08:22 PM
حصل النقيب سعد بن سعود عبدالله السويلم الغضوري على درجة الماجستير في القانون تخصص "الأنظمة" بتقديرِ عام "ممتاز" من كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
صحيفة "الخليج 365" تتقدم بالتهاني والتبريكات للنقيب السويلم على هذا الإنجاز العلمي الذي توج الله مجهوداته به، متمنين له دوام التوفيق والتميز.
، العنزي يحصل على درجة الماجستير في تخصص القانون ،
المصدر : الخليج 365
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