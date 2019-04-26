، "الأرصاد" تنبّه تبوك: تكوّن سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة تبوك، تشمل محافظتيْ أملج والوجه والأجزاء المجاورة لها؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق؛ مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني https://www.998.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
"الأرصاد" تنبّه تبوك: تكوّن سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-26
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة تبوك، تشمل محافظتيْ أملج والوجه والأجزاء المجاورة لها؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق؛ مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني https://www.998.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
08:01 PM
تشمل محافظتيْ أملج والوجه.. وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكوّن سحب رعدية ممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة تبوك، تشمل محافظتيْ أملج والوجه والأجزاء المجاورة لها؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق؛ مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني https://www.998.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
، "الأرصاد" تنبّه تبوك: تكوّن سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة ،
المصدر : الخليج 365
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